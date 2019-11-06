Die "Russische Beinschere"Jetzt kostenlos streamen
Mila
Folge 23: Die "Russische Beinschere"
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Um Mila und ihrer Suche nach "Casual Sex" ein wenig auf die Sprünge zu helfen, hat Theresa ihr ein Interview mit der Sexpertin Karina Love verschafft. Die verunsichert Mila aber damit, dass heutzutage ein wenig mehr als einfach Sex erwartet wird. Die "Russische Beinschere" zum Beispiel. Echt jetzt? Luisa und Sami geraten wieder aneinander. Doch dieses Mal schafft Sami es wirklich, Luisa aus der Fassung zu bringen. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX