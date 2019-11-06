Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 51vom 06.11.2019
Folge 51: Selbstkontrolle ist alles

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nach dem tierischen Beziehungstest weiß Mila, dass Nick den perfekten Sexpartner für sie abgeben würde. Und verflixt, sie kann seitdem an nichts anderes mehr denken. Sie steigert sich so sehr hinein, dass sie in jeder noch so harmlosen Geste ihres Kollegen eine sexuelle Anspielung sieht. Nick versteht die Welt nicht mehr. Unterdessen gibt Theresa bekannt, dass sie aus Kostengründen eine Stelle in der Redaktion streichen muss. Rechte: SIXX

