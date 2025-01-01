Mila
Folge 2: Ein neues Ziel
28 Min.Ab 6
Voller Optimismus stürzt sich Mila in ihre Mission, endlich ihr Liebesglück zu finden. Doch ihre Chefin Theresa und Mutter Felicitas verpassen ihr erst einmal einen ordentlichen Dämpfer. Ein Erlebnis mit Nick gibt ihr allerdings wieder Auftrieb: Mila beschließt, als Autorin durchzustarten!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX