Von der Sehnsucht und dem Warten

SAT.1Staffel 1Folge 8
Von der Sehnsucht und dem Warten

Von der Sehnsucht und dem Warten

Folge 8: Von der Sehnsucht und dem Warten

25 Min.Ab 6

Bei so viel Chaos soll man nicht wahnsinnig werden? Tobi, Milas Single-Dinner Rettung, lässt sie offensichtlich zappeln, Uwe zickt wegen ihrer Kolumne herum, und Luisa ist von den durchgeknallten Ideen ihrer Mutter und Schwester für ihre Hochzeit wenig begeistert. Selbst Sally ist gerade keine Hilfe, weil sie all ihre Verführungskünste einsetzt, um bei einem echt heißen Piloten zu landen ...

SAT.1
