Folge 3: Weihnachtsfeier im September
28 Min.Ab 6
Weihnachtsfeier im September? In Milas Redaktion ticken die Uhren etwas anders. Aber gibt es ein besseres Event, um sich vorsichtig auf das glitschige Parkett des Datings zu wagen? Nein. Tequila macht das Parkett jedoch rutschiger und die Männer sind definitiv nicht mehr das, "was sie mal waren".
Mila
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
6
Copyrights:© SIXX