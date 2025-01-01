Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

Weihnachtsfeier im September

SAT.1Staffel 1Folge 3
Weihnachtsfeier im September

Weihnachtsfeier im SeptemberJetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 3: Weihnachtsfeier im September

28 Min.Ab 6

Weihnachtsfeier im September? In Milas Redaktion ticken die Uhren etwas anders. Aber gibt es ein besseres Event, um sich vorsichtig auf das glitschige Parkett des Datings zu wagen? Nein. Tequila macht das Parkett jedoch rutschiger und die Männer sind definitiv nicht mehr das, "was sie mal waren".

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen