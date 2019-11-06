Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

Vielen Dank auch, Nick!

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 06.11.2019
Vielen Dank auch, Nick!

Vielen Dank auch, Nick!Jetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 29: Vielen Dank auch, Nick!

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila öffnet die Ex-Akten und stimmt einer Verabredung mit Sandra zu. Tobi besteht allerdings darauf, dass ihr erfundener Ex Ricky auch mit von der Partie ist. Also überzeugt sie Nick, den coolen Rocker zu geben. Der übertreibt seine Rolle allerdings derartig, dass Tobi Mila unterstellt sie habe für ihren "Ex" doch noch Gefühle. Zwischen Felicitas und Hendrik herrscht immer noch Eiszeit. Welcher der beiden Sturköpfe wird wohl zuerst nachgeben? Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen