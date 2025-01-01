Mila
Folge 10: Das Tobi-Date
24 Min.Ab 6
Endlich startet Mila zum langersehnten Tobi-Date, das im Laufe des Abends immer vielversprechender wird. Dann muss sie einmal mehr auf die harte Tour lernen, dass nicht alles, was glänzt, auch tatsächlich Gold ist. Nick hat diesen ganzen Mist bereits hinter sich und sucht ausgerechnet bei Rudi Rat.
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
