Mila
Folge 6: Volles Risiko!
24 Min.Ab 6
Mila geht volles Risiko, um ein Interview mit Sex-Ikone Lilo Kaufmann zu bekommen. Dass die 82-jährige Ex-Diva bei Milas ziemlich planloser Undercover-Aktion fast den Löffel abgibt, hätte sie allerdings nicht gedacht. Mit dem sicheren Gefühl, mal wieder alles vermasselt zu haben, tritt Mila kleinlaut bei Theresa an - und ahnt nicht, dass sie die Story des Jahres an Land gezogen hat!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX