Mila
Folge 5: Meet the Schwiegereltern
27 Min.Ab 6
Milas Tag beginnt mit der Kündigung und verschlimmert sich, als sie unerwünscht beim "Meet the Schwiegereltern" Event im Hause ihrer Eltern auftaucht. Luisas Schwiegereltern sind reich, arrogant und ein kompletter Albtraum, und um die Ehre der Familie Zellinger zu retten, schlägt Mila ein wildes Szenario für Luisas und Julians Hochzeit vor. Adlon, Philharmoniker und Dom inklusive. Das wird teuer ...
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX