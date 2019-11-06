Mila
Folge 42: Dating Déjà-vu
Mila steckt mitten einer Dating-Krise. Zwei Dates zur gleichen Zeit?! Da muss Sally aushelfen. Während ihr erstes Date Hugo bei ihr Zuhause aufkreuzt und von Sally verarztet wird, trifft sich Mila unterdessen mit Friedrich in einem Café - und hatte keine Ahnung, dass es bereits ihr zweites Treffen mit ihm ist. Rechte: SIXX
