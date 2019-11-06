Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila hat ein ernstes textiles Problem: Für ein Date mit ihrem Online-Flirt Kai hat sie extra ihr Glücks-T-Shirt gewaschen. Leider ist es beim Trocknen vom Balkon geflattert und hängt nun in einer Baumkrone. Doch ohne das Shirt wird das Date sicher ein Desaster! Also engagiert sie Nick als T-Shirt-Retter. Und: Seit Jens ihr eröffnet hat, dass er künftig in Berlin lebt, hat Theresa die nackte Panik befallen. Schließlich war das Nur-alle-drei-Wochen-sehen-Arrangement doch perfekt! Rechte: SIXX

