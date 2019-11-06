Mila
Folge 16: Uwes Schweinereien
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila ist stinksauer, als sie herausfindet, dass Uwe unter ihrem Namen an ihrer Kolumne herumgepfuscht und sie in einen schlüpfrigen Softporno verwandelt hat. Damit nicht genug: Da die Klickzahlen wegen seiner kleinen Schweinereien durch die Decke gehen, will er gleich den nächsten Schmuddel-Text in Milas Namen verfassen! Felicitas versucht unterdessen, irgendwie Geld für Luisas Hochzeit zusammenzukratzen. Sparen ist allerdings nicht gerade ihre Stärke. Rechte: SIXX
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX