Mila
Folge 25: Fitness-Ralph
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila hat sich doch dazu entschlossen, Ralph zu treffen. Wäre ja auch gelacht, wenn sie sich von irgendwelchen "Regeln" und Anforderungen abschrecken lässt. Doch ihr Date mit Fitness-Ralph läuft komplett anders, als sie es erwartet, denn auch er hat sehr spezielle "Regeln" und Anforderungen. Bei Zellingers gibt es Zoff, weil Felicitas für Luisas Hochzeit die eisernen Reserven angezapft hat. Und das, obwohl Hendrik gerade seinen Job gekündigt hat. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX