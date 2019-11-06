Zum Inhalt springenBarrierefrei
Online-Dating? Online-Dating!

SAT.1 Staffel 1 Folge 14 vom 06.11.2019
Folge 14: Online-Dating? Online-Dating!

23 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Nun also doch: Mila hat sich bei einem Online-Dating Portal angemeldet. Schließlich gibt es im Netz eine riesige Auswahl an vermeintlich tollen Typen. Doch bevor sie sich im Schlaraffenland tummeln darf, muss sie einige teils sehr merkwürdige Fragen beantworten - und sich dumme Sprüche von Nick gefallen lassen. Rechte: SIXX

