Mimilicious
Folge 17: Glühwein
3 Min.
Was wäre die Weihnachtszeit ohne Glühwein?! Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr super einfach einen viel besseren Glühwein als auf dem Weihnachtsmarkt machen könnt. Super fruchtig und das Beste ist, ihr könnt ihn gemütlich zuhause auf dem Sofa trinken!
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH