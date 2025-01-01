Zoodels - Zucchini Nudeln mit AvocadocremeJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 6: Zoodels - Zucchini Nudeln mit Avocadocreme
9 Min.
Ein super hippes Gericht, das ich eine Zeit lang fast jeden Tag gemacht habe, Zoodels. Das sind Nudeln, gemacht aus Zucchini. Es geht eigentlich viel schneller als normale Nudeln, also für alle die manchmal ein bisschen ungeduldig sind und keine Lust haben zu warten, bis das Wasser kocht und die Nudeln al dente sind ist dieses Rezept hier perfekt. Es ist ein typisches Gericht das ich mache, wenn meine Freundinnen kommen, weil es super gesund, Low Carb ist und trotzdem unschlagbar gut ist, also ein echter Renner. :)
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH