MIMILICIOUS BASICS - Eier pochieren

just cookingStaffel 1Folge 3
Folge 3: MIMILICIOUS BASICS - Eier pochieren

3 Min.

In diesem Video zeige ich euch einen super einfachen Trick, wie es mit dem Pochieren der Eier immer klappen wird. Das gute an der ganzen Sache ist, man kann die Eier schon vor dem Pochieren mit Gewürzen oder Ölen verfeinern, und extrem viele Eier auf Einmal pochieren - also perfekt für einen Brunch mit der ganzen Familie. Viel Spaß!

just cooking
