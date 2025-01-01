Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mimilicious

MIMILICIOUS BASICS - Mango Basics

just cookingStaffel 1Folge 4
MIMILICIOUS BASICS - Mango Basics

MIMILICIOUS BASICS - Mango BasicsJetzt kostenlos streamen

Mimilicious

Folge 4: MIMILICIOUS BASICS - Mango Basics

2 Min.

Heute zeige ich euch einen kurzen Trick, wie ich am liebsten Mangos schäle. Ich hasse es die Schale einer Mango mit dem Messer oder dem Sparschäler zu schälen, weil das immer eine riesen Sauerei macht. Der Saft tropft überall hin, die Hände sind klebrig und es bleibt viel zu viel Fruchtfleisch und Schale übrig. Probiert es mal so aus, wie ich es in dem Video zeige, ich hoffe es hilft euch!¿

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mimilicious
just cooking
Mimilicious

Mimilicious

Alle 1 Staffeln und Folgen