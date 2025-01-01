Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mimilicious

just cookingStaffel 1Folge 1
Folge 1: Asiatischer Salat mit Steak

6 Min.

Ein Gericht, das trotz dem kommenden Herbst immer noch gerne von mir gemacht wird, und zwar das ganze Jahr hindurch. Ich meine, wer liebt einen warmen Salat mit Steak und den besten asiatischen Gewürzen nicht?! Er kommt immer gut an, und ist seeehr beliebt bei Gästen, schon alleine deshalb, weil man gut satt wird, das Essen einem aber nicht schwer im Magen liegt. Das sind doch wohl die besten Voraussetzungen das Gericht mal auszuprobieren, oder etwa nicht?!

