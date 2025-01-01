Mimilicious
Folge 239: Kürbissalat
KürbissalatZutaten für 4 Personen:· 500 g Kürbis (z.B. Hokkaido oder Butternut), gewürfelt und geröstet· 2 Stangen Staudensellerie, in dünne Scheiben geschnitten· 100 g Rucola· 2 Chicorée-Köpfe, in Streifen geschnitten· 1 Apfel, in dünnen Scheiben oder Würfeln· 50 g geröstete Haselnüsse· 100 g Feta-Käse, gewürfelt oder zerbröckelt· Rosa Pfefferkörner, nach Geschmack· Feigendressing (Siehe Website)· Salz und Pfeffer nach GeschmackAnleitung:1. Den gewürfelten Kürbis auf einem Backblech mit etwas Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Celsius etwa 20-25 Minuten backen, bis der Kürbis weich und leicht gebräunt ist. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.2. In einer großen Salatschüssel den Rucola, die geschnittenen Chicorée-Streifen, den Sellerie und die Apfelscheiben/Würfel mischen.3. Die gerösteten Haselnüsse über den Salat streuen.4. Die gerösteten Kürbisstücke ebenfalls hinzufügen und alles mit genügend Feigendressing vermengen. 5. Den Feta-Käse über den Salat bröckeln oder in Würfel schneiden und mit dem Rosa Pfeffer darüber streuen6. Den Kürbissalat auf vier Teller oder Schalen verteilen und sofort servieren.
