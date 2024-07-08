Mimilicious
Folge 242: Chili Öl
Chili ÖlZutaten:- 240 ml Sonnenblumenöl- ca. 8-10 Stück Knoblauchzehen, geschält und dünn geschnitten- 3 Schalotten, dünn geschnitten- Ein ca. 3 cm langes Stück Ingwer, gerieben- 1 TL Zucker (optional, z.B. Kokoszucker)- 1/2 TL Salz- 1/4 TL Chiliflocken- 2 EL SesamsamenZubereitung:1. Gib das Sonnenblumenöl, die Schalotten und den Knoblauch in einen Topf und erhitze es langsam auf niedriger Stufe. Lass die Mischung 15-20 Minuten köcheln, bis der Knoblauch goldbraun und knusprig ist. Danach vom Herd nehmen.2. Rühre den geriebenen Ingwer, Zucker (falls verwendet), Salz, Chiliflocken und Sesamsamen ein. Fülle die Mischung in ein Glasbehältnis um. Du kannst es sofort verwenden oder im Kühlschrank aufbewahren.
