Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mimilicious

Rinderfilet am Stück braten

just cookingStaffel 1Folge 25
Rinderfilet am Stück braten

Rinderfilet am Stück bratenJetzt kostenlos streamen

Mimilicious

Folge 25: Rinderfilet am Stück braten

6 Min.

Ein super festliches Essen, perfekt für den besonderen Anlass, wenn ihr euch mal was richtig Gutes gönnen wollt! Das Filet vom Rind ist schon was ganz Besonderes, und nicht gerade billig, aber geschmacklich wirklich fast nicht zu toppen. Wenn man es richtig macht, zergeht es auf der Zunge und man sollte es nur mit der Gabel schneiden müssen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mimilicious
just cooking
Mimilicious

Mimilicious

Alle 1 Staffeln und Folgen