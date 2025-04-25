Kaiserschmarrn nach Tiroler ArtJetzt kostenlos streamen
Folge 72: Kaiserschmarrn nach Tiroler Art
7 Min.
Mimilicious: Klassischer tirolerischer Kaiserschmarrn :) Fluffig, karamellisiert und mit Zwetschgenröster! Einen guten Kaiserschmarrn machen ist so einfach und IMMER beliebt.
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH