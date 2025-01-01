MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Folge 6: F*ck the world
28 Min.Ab 12
Riga, die Perle des Baltikums, erscheint zunächst wie ein verschlafenes Städtchen im Schnee. Doch nicht lange, denn plötzlich durchbricht ein ohrenbetäubendes Geschrei die Stille. Zusammen mit inscope21 erkundet Sascha die pulsierende Musikszene der Stadt - bis die Stimmbänder glühen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© lehof media