Ein Dorf ermittelt: Dreifach Mord in HilleJetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 10: Ein Dorf ermittelt: Dreifach Mord in Hille
35 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Das kleine Dörfchen Hille in NRW wird von einem grausigen Fund erschüttert: Drei Leichen und viele Fragen. Die zuvor vermissten Fadi S., Gerd F. und Jochen K. stellen sich als die Opfer heraus. Schnell gerät ein weiterer verschwundenen Nachbar ins Visier: Jörg W., der mit skurrilen Fahndungsfoto dann in Bayern entdeckt wird. Was ist mit den Männern passiert und welche Rolle spielt Jörg W. bei dem ganzen?
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins