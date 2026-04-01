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Mord im Dorf

Nur 30 Schritte: Der Mord an Anja B.

Kabel EinsStaffel 1Folge 11vom 17.04.2026
Nur 30 Schritte: Der Mord an Anja B.

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Mord im Dorf

Folge 11: Nur 30 Schritte: Der Mord an Anja B.

30 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Rietzel, 10. Juni 2005: Die 20-jährige Anja B. kommt von einer Disconacht nach Hause. Sie parkt vor dem Elternhaus im 160-Seelen-Dorf. Nur 30 Schritte bis zur Haustür – doch sie kommt nie an. 16 Tage später wird ihre Leiche in einem Fischteich gefunden: vergewaltigt und erwürgt. Die Ermittler:innen stoßen auf einen ungelösten Fall – derselbe Modus Operandi, dieselbe DNA. Die Spur führt zu einem Mann, der nur wenige Meter entfernt lebt.

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