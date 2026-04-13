Ein Kampf ohne SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
My Hero Academia
Folge 21: Ein Kampf ohne Spezialitäten
23 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Der Kampf zwischen Ochako und Himiko ist beendet, und die Kopien von Twice verschwinden, da Jins Blut aufgebraucht ist. Ochako liegt schwer verletzt auf dem Schlachtfeld, und Himiko nutzt ihre Spezialität, um das andere Mädchen zu retten. All Might stellt sich währenddessen All For One in den Weg ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Crunchyroll SA & © Season 3-4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project & © Season 4: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project/ & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA & © Season 3: VizMediaSwitzerland