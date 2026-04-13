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My Hero Academia

Ein Kampf ohne Spezialitäten

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 21vom 13.04.2026
Ein Kampf ohne Spezialitäten

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My Hero Academia

Folge 21: Ein Kampf ohne Spezialitäten

23 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Der Kampf zwischen Ochako und Himiko ist beendet, und die Kopien von Twice verschwinden, da Jins Blut aufgebraucht ist. Ochako liegt schwer verletzt auf dem Schlachtfeld, und Himiko nutzt ihre Spezialität, um das andere Mädchen zu retten. All Might stellt sich währenddessen All For One in den Weg ...

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