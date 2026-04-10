My Hero Academia
Folge 20: Das Ego eines Mädchens
23 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Die Helden kommen nicht gegen die unzähligen Kopien von Twice an. Ochako wendet sich direkt an Himiko und versucht, sie zu überreden, den Angriff zu stoppen. Doch Himiko ist von Hass erfüllt und lässt nicht mit sich reden ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 7: Crunchyroll SA