My Hero Academia
Folge 15: Butterfly Effect
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Spinner gelingt es, ins Krankenhaus einzudringen. Dort versucht er, Kurogiri zu befreien, dessen Spezialität im Kampf entscheidend sein könnte. Present Mic stellt sich dem Schurken in den Weg, doch er müsste zu drastischen Mitteln greifen, um ihn endgültig zu stoppen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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My Hero Academia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA