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My Hero Academia

I AM HERE

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 19vom 09.04.2026
I AM HERE

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My Hero Academia

Folge 19: I AM HERE

23 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Dabi sammelt eine hohe Konzentration an Hitze in seinem Körper an und steht nun kurz vor einer Explosion. Diese würde alles in einem Radius von fünf Kilometern sofort verbrennen. All For One befindet sich derweil auf dem Weg zu Shigaraki und Izuku ...

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