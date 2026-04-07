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My Hero Academia

hopes

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 17vom 07.04.2026
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My Hero Academia

Folge 17: hopes

23 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Lady Nagant schlägt sich auf die Seite der Helden und unterstützt Izuku und Co. im Kampf. Auch Gentle und La Brava setzen ihre Fähigkeiten ein, um die Schurken zu stoppen. An einem anderen Schauplatz versuchen Hawks und die anderen weiterhin, All For One aufzuhalten.

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