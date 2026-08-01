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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Brodelnde Hitze

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 14.08.2026
Brodelnde Hitze

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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Folge 1: Brodelnde Hitze

46 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Aus der Vogelperspektive eröffnen sich außergewöhnliche Einblicke in rätselhafte Natur- und Umweltphänomene rund um den Globus: Während eine gewaltige Explosion Tianjin erschüttert, schmilzt auf dem kältesten Kontinent der Erde ein Gletscher in alarmierendem Tempo. Zugleich legt sich ein geheimnisvoller orangefarbener Dunst über New York, während in Neuseeland ein giftiger, rauchender See brodelt. Spektakuläre Luftaufnahmen enthüllen die Dimension dieser Ereignisse.

Weitere Folgen in Staffel 4

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