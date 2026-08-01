Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Folge 6: Archäologische Rätsel
46 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12
Aus der Vogelperspektive begibt sich diese Folge auf die Spuren längst vergangener Zeiten: zu einem rätselhaften Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, geheimnisvollen Steinkreisen in Norwegen, uralten Erdhügeln am Mississippi und den Überresten eines mittelalterlichen Dorfes in England. Welche Geschichten erzählen diese Orte?
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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Paramount Pictures International Ltd.