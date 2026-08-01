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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Katastrophen

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 14.08.2026
Katastrophen

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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Folge 2: Katastrophen

46 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Die Ansicht aus der Vogelperspektive offenbart geheimnisvolle, klaffende Löcher rund um das Tote Meer, ein Geisterdorf, das im Dschungel von Kolumbien verborgen liegt, ein brennendes Schiffswrack vor der Küste von Sri Lanka sowie den ausgeweideten Rumpf eines Flugzeugs, der an einem abgelegenen Strandabschnitt in Island zurückgelassen wurde.

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