Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Folge 5: Eiskalte Phänomene
46 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12
Aus der Vogelperspektive führt diese Folge in die eisigen Extreme unseres Planeten: zu einer verlassenen Anlage auf einer abgelegenen Insel der Antarktis, rätselhaften Formen im Schnee Finnlands, einem modernen Monolithen in Norwegen und dem spektakulären "Blutfall" am Ende der Welt. Was steckt hinter diesen geheimnisvollen Erscheinungen in den kältesten Regionen der Erde?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Paramount Pictures International Ltd.