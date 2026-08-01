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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Eiskalte Phänomene

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 28.08.2026
Eiskalte Phänomene

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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Folge 5: Eiskalte Phänomene

46 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12

Aus der Vogelperspektive führt diese Folge in die eisigen Extreme unseres Planeten: zu einer verlassenen Anlage auf einer abgelegenen Insel der Antarktis, rätselhaften Formen im Schnee Finnlands, einem modernen Monolithen in Norwegen und dem spektakulären "Blutfall" am Ende der Welt. Was steckt hinter diesen geheimnisvollen Erscheinungen in den kältesten Regionen der Erde?

Weitere Folgen in Staffel 4

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