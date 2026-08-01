Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Folge 4: Antike Zivilisationen
46 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Aus der Vogelperspektive führt diese Folge zu einigen der rätselhaftesten Relikte vergangener Kulturen: merkwürdige Steinmonolithen im ländlichen Kolumbien, die sagenumwobene "Verlorene Stadt" in den Bergen der Sierra Nevada de Santa Marta, geheimnisvolle antike Ruinen im griechischen Korinth und eine uralte, bis heute nicht vollständig erschlossene Anlage auf einer maltesischen Insel. Welche Geheimnisse verbergen diese Orte und wer hat sie erschaffen?
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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
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Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Paramount Pictures International Ltd.