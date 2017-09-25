Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 25.09.2017: Ozean des Schreckens
44 Min.Folge vom 25.09.2017Ab 12
Endlich Land unter den Füßen! Sarah und Ben sind nach einer 10-stündigen Paddeltour auf dem Ozean extrem durstig und erschöpft. Kühle Drinks und ein weiches Bett wären nach dieser anstrengenden Tortur genau das Richtige. Doch auf der einsamen Insel im Exumas-Atoll, auf der das Duo in den nächsten 21 Tagen ums Überleben kämpfen wird, erwartet den Ex-Navy-Seal und die Tauchlehrerin genau das Gegenteil. Scharfkantige Felsen und exotische Gewächse, die giftige Sekrete absondern, mehr hat das Eiland auf den ersten Blick nicht zu bieten. Und sauberes Trinkwasser ist in der sonnenverbrannten Einöde ebenfalls Mangelware.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.