Schulterschluss auf der VulkaninselJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 28.09.2017: Schulterschluss auf der Vulkaninsel
44 Min.Folge vom 28.09.2017Ab 12
Nichts als Einöde, so weit das Auge reicht! Chad und Dawn werden in dieser Folge auf der Insel Montserrat ausgesetzt. Dort kämpft sich das Duo 21 Tage lang durch eine unwirtliche, postapokalyptische Felsenlandschaft. Denn in den Neunzigerjahren wurden große Teile des Eilands bei einem Vulkanausbruch verwüstet - dabei verloren 19 Menschen ihr Leben. Und damit es dem Computerprogrammierer aus Kalifornien und seiner Partnerin nicht ebenso ergeht, müssen die Abenteurer in der Karibik ihre gesamten Survival-Kentnisse aufbieten.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.