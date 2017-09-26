Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 26.09.2017: Die Hölle nach dem Hurrikan
44 Min.Folge vom 26.09.2017Ab 12
Über den tropischen Regenwald von Belize ist kürzlich ein Hurrikan hinweggefegt - was das Überleben für Jason und seine Partnerin Lacey an der Südostküste von Yucatan nicht leichter macht. Denn viele Tiere befinden sich nach dem heftigen Sturm noch immer im Ausnahmezustand. Das gilt besonders für die gefährlichen Raubkatzen in der Region, die hungrig durch den Dschungel streifen, weil ihre natürliche Beute in andere Gefilde geflohen ist. Diesen Wildnisbewohnern sollten Jason und Lacey daher bei ihrer Survival-Prüfung nicht zu nahekommen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.