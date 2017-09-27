Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 27.09.2017: Wild, Wilder, Wild Coast
45 Min.Folge vom 27.09.2017Ab 12
Schlimmer geht es kaum! Seit Tagen kämpfen sich Jonathan und seine Partnerin Gabrielle an der südafrikanischen Wild Coast mit spärlicher Ausrüstung durch extrem menschenfeindliches Terrain. Dabei müssen die Überlebenskünstler in der Wildnis mit einem Minimum an Nahrung und Trinkwasser auskommen. Und nun hat sich der 25-jährige Datenanalyst aus Florida beim Holzhacken auch noch mit der Machete verletzt. An Jonathans Hand klafft eine tiefe Fleischwunde, die sehr stark blutet. Ist das Survival-Abenteuer damit für ihn beendet?
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.