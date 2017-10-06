Vom Internet- zum Dschungelstar?Jetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 06.10.2017: Vom Internet- zum Dschungelstar?
44 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 12
Komme, was da wolle: Anastasia Ashley und ihr Partner Cory Williams hatten sich fest vorgenommen, in Belize nicht zimperlich zu sein. Denn dass die Survival-Prüfung in Zentralamerika extrem anstrengend werden würde, konnten sich die Surferin und der Youtube-Star an fünf Fingern abzählen. Doch ob Anastasia in der Wildnis ihre Gesundheit aufs Spiel setzen sollte, steht auf einem anderen Blatt. Denn ihr Körper ist nach einer Sandfliegenattacke, von oben bis unten mit juckenden Quaddeln übersät. Es besteht die Gefahr einer Leishmanien-Infektion.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.