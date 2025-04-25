Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 25.04.2025: Aufgeben gibt's nicht
44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Seine Survival-Skills hat Fernando schon bei diversen Herausforderungen unter Beweis gestellt. In der Wildnis geht er klug und taktisch vor. Und er ist fest entschlossen, auch in Südafrika bis zum Ende durchzuhalten. Was der Outdoor-Crack jetzt dringend zum Überleben braucht, ist sauberes Trinkwasser. Cheeny bläst derweil ein eisiger Wind um die Ohren. Das spielt ihr bei der Challenge nicht in die Karten. Denn die Kandidatin leidet unter einer Gefäßerkrankung, die mit Durchblutungsstörungen einhergeht. Das macht sie besonders anfällig für Kälte.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.