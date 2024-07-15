Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis - Folge 1

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 15.07.2024
Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis - Folge 1

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis - Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

Folge 1: Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis - Folge 1

7 Min.Folge vom 15.07.2024

Was macht die Kartoffel oder wie man bei uns in Österreich auch sagt, den Erdapfel, so besonders? Woher kommt sie, wie wächst sie und warum ist sie gesund und macht uns satt? Im ORF-Fernsehgarten des Landesstudio Salzburg lüftet Hannah Schilcher mit Volksschulkindern das Kartoffel-Geheimnis. In Folge 1 pflanzen die Kinder die Kartoffeln ein und lernen u.a. eine Tomatoffel kennen - was das ist, zeigt ihnen Fernsehgärtner Karl Ploberger. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis
ORF Kids
Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

Alle 1 Staffeln und Folgen