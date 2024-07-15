Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.07.2024
Was macht die Kartoffel oder wie man bei uns in Österreich auch sagt, den Erdapfel, so besonders? Woher kommt sie, wie wächst sie und warum ist sie gesund und macht uns satt? Im ORF-Fernsehgarten des Landesstudio Salzburg lüftet Hannah Schilcher mit Volksschulkindern das Kartoffel-Geheimnis. In Folge 1 pflanzen die Kinder die Kartoffeln ein und lernen u.a. eine Tomatoffel kennen - was das ist, zeigt ihnen Fernsehgärtner Karl Ploberger. Bildquelle: ORF
