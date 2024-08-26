Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis
Folge 2: Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis - Folge 2
Was macht die Kartoffel oder wie man bei uns in Österreich auch sagt, den Erdapfel, so besonders? Woher kommt sie, wie wächst sie und warum ist sie gesund und macht uns satt? Im ORF Fernsehgarten des Landesstudio Salzburg und in St. Michael im Lungau lüftet Hannah Schilcher mit Volksschulkindern das Kartoffel-Geheimnis. In Folge 2 geht es um das Gedeihen und die Pflege der Pflanzen. Die sind im Fernsehgarten mittlerweile gut gewachsen und begeistern durch diese enorme Veränderung die jungen Gärtnerinnen und Gärtner. Auch der Besuch bei Bauer Hans Moser auf seinem Eachtling-Acker im Lungau - Eachtling, so sagen die Lungauerinnen und Lungauer zur Kartoffel - lässt die Kinder staunen. 27 unterschiedliche Sorten wachsen auf dem Feld. Die Blüten der verschiedenen Sorten zeigen die Vielfalt der Pflanze - von gelb über weiß bis lila und sogar pink ist alles dabei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick