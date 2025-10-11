Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 11.10.2025
Folge 6: Naturgeschichten: Die flotte Karotte - Folge 2

7 Min.Folge vom 11.10.2025

Jetzt wird geerntet! Die Kinder ziehen die Karotten aus der Erde, erfahren den Unterschied zwischen Früh- und Spätkarotten und entdecken ihre gesunden Inhaltsstoffe. Mit Spitzenkoch Andreas Herbst geht es in die Küche: Von der knackigen Rohkost bis zum süßen Kuchen - die Karotte zeigt, was sie alles kann - und den Kindern schmeckt sie. Bildquelle: ORF Salzburg/Fabian Kapo

