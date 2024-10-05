Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 05.10.2024
6 Min.Folge vom 05.10.2024

In Folge 3 kümmern wir uns um die Freunde und Feinde der Kartoffelpflanze. Im Fernsehgarten des ORF Salzburg sind die Kartoffeln mittlerweile zu stattlichen Pflanzen herangewachsen. Doch den Schnecken schmecken die grünen Blätter. Sind es zu viele, hindern sie die Pflanze am Wachsen. Zeit also für die Kinder, die Schnecken abzusammeln. Auf dem Kartoffelacker bei Bauer Hans Moser entdecken die Kinder zwar keine Schnecken, dafür aber Kartoffelkäfer, deren Eier und auch deren Larven. Warum sie abgesammelt werden müssen, erfahren sie hier direkt vom Bauern. Bildquelle: ORF

