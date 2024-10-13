Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis - Folge 4

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 13.10.2024
Folge vom 13.10.2024

In dieser Folge wird geerntet und gekocht. Knapp fünf Monate nach dem Einpflanzen ist es endlich so weit. Das lange Warten hat ein Ende. Wie viele Kartoffeln können ausgegraben werden und wie groß sind sie geworden? Mit großer Spannung wird im Fernsehgarten geerntet. Und auch Haubenkoch Vitus Winkler ist gekommen und zaubert gemeinsam mit den Kindern in der Fernsehgartenküche des ORF Salzburg gesunde und herrlich schmeckende Köstlichkeiten aus den selbst geernteten Knollen. Bildquelle: ORF Salzburg

