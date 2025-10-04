Naturgeschichten: Die flotte Karotte - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis
Folge 5: Naturgeschichten: Die flotte Karotte - Folge 1
6 Min.Folge vom 04.10.2025
Was macht die Karotte so besonders? Woher kommt sie, wie wächst sie und warum ist sie gesund und vielseitig? Zusammen mit Volksschulkindern begibt sich ORF Redakteurin Hannah Schilcher in zwei Folgen auf eine spannende Entdeckungsreise rund um die Karotte. In Folge 1 zeigen Hannah und die Kinder den Weg vom Samen bis zur bunten Wurzel. Gemeinsam mit Bauer Hans Feldinger geht es um Boden, Pflege, Sortenvielfalt und Fruchtfolge - anschaulich erklärt und mit Anregungen zum Nachmachen. Bildquelle: ORF Salzburg/Fabian Kapo
