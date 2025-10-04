Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

Naturgeschichten: Die flotte Karotte - Folge 1

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 04.10.2025
Naturgeschichten: Die flotte Karotte - Folge 1

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

Folge 5: Naturgeschichten: Die flotte Karotte - Folge 1

6 Min.Folge vom 04.10.2025

Was macht die Karotte so besonders? Woher kommt sie, wie wächst sie und warum ist sie gesund und vielseitig? Zusammen mit Volksschulkindern begibt sich ORF Redakteurin Hannah Schilcher in zwei Folgen auf eine spannende Entdeckungsreise rund um die Karotte. In Folge 1 zeigen Hannah und die Kinder den Weg vom Samen bis zur bunten Wurzel. Gemeinsam mit Bauer Hans Feldinger geht es um Boden, Pflege, Sortenvielfalt und Fruchtfolge - anschaulich erklärt und mit Anregungen zum Nachmachen. Bildquelle: ORF Salzburg/Fabian Kapo

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis
ORF Kids
Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

Naturgeschichten: Das Kartoffel-Geheimnis

