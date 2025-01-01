Navy CIS: L.A.
Folge 21: Die Musik des Todes
42 Min.Ab 12
Der NCIS wird mit einem brenzligen Fall betraut: Sam und Callen sollen herausfinden, wer die Leiche eines Drogenbarons aus der Pathologie entwendet hat. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf den DEA-Agenten Ness, der schon lange nach dem totgeglaubten Drogenboss Barbosa fahndet und nach dem Gespräch mit den Beamten vergiftet wird. Kensi und Deeks recherchieren unterdessen in Mexiko und werden Zeugen eines weiteren Mordes. Jetzt gilt es, ihren Informanten Javier zu schützen ...
