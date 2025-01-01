Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Ehrenmorde

"CBS Serien"Staffel 11Folge 4
Ehrenmorde

EhrenmordeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Ehrenmorde

42 Min.Ab 12

Der Ehrenmord an einer Afghanin erinnert Gibbs an eine fast vergessene Geschichte: Einst verweigerte er dem inzwischen verstorbenen Mike Franks seine Unterstützung beim Schutz eines Frauenhauses in Kabul. Nun reist Gibbs mit McGee in die afghanische Hauptstadt, um Franks Partnerin Catherine Tavier zur Seite zu stehen - das Frauenhaus ist erneut im Visier von Attentätern. Werden Gibbs und seine Kollegen den Anschlag verhindern können?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen